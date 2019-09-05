Gündem Otobüs şoförünü baltayla tehdit etti
KAHRAMANMARAŞ

Otobüs şoförünü baltayla tehdit etti

Otobüs şoförünü baltayla tehdit etti

Kahramanmaraş’ta trafikte geçiş hakkı yüzünden tartıştığı yolcu otobüsünü durduran adam, elindeki baltayla korku saçtı. Bunun üzerine otobüs şoförü bütün kapıları kilitleyerek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, şoförü elindeki baltayla tehdit eden sürücüyü gözaltına aldı.

Haber Merkezi IHA
Şoförün baltayla korku saçtığı o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Şoförün baltayla korku saçtığı o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş’ta trafikte geçiş hakkı yüzünden tartıştığı yolcu otobüsünü durduran ve şoförü elindeki baltayla tehdit eden sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cahit Taşkıran yönetimindeki halk otobüsüyle Üngüt-Gedemen’den Mahallesinden Namıkkemal Mahallesi seferi sırasında trafikte seyir halinde iken geçiş hakkı yüzünden otomobil sürücüsü Y.A ile tartıştı.

  • Tartışma üzerine otomobil sürücüsü Y.A. içi yolcu olan otobüsü durdurarak elinde bulunan balta ile Cahit Taşkıran’ı tehdit etti.

Bunun üzerine halk otobüsü şoförü Cahit Taşkıran aracının tüm kapılarını kilitleyerek polise bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, otomobil sürücüsü Y.A’yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ateşli silahlarla gerçekleştirilen olaylar yüzde 15 azaldı
GÜNDEM
Ateşli silahlarla gerçekleştirilen olaylar yüzde 15 azaldı
Barış planı çöktü

'Barış planı' çöktü

​ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi görevinden istifa etti.
Sahte trafik cezasına dikkat

Sahte trafik
cezasına dikkat

​Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşları uyardı.
İstanbulda hizmet ve hayat durdu!

İstanbul'da hizmet ve hayat durdu!

İmamoğlu, vatandaşlara evde bakım hizmetine giden araçlarla şov yapıyor.
Deri koltuklu ve <br>kol dayama olsun

Deri koltuklu ve
kol dayama olsun

Yenikapı'da şov yapan İmamoğlu'nun ihale ilanı
Ankara'da <br>akıl almaz olay

Ankara'da
akıl almaz olay

​3 yaşındaki çocuk arabayla markete daldı.
Evlat nöbetine yeni aileler akın ediyor

Evlat nöbetine yeni aileler akın ediyor

HDP binası önündeki eylem büyüyor.

Türkiye düşmanlarına<br>500 bin TL harcamış

Türkiye düşmanlarına
500 bin TL harcamış

​HDP'li Türk'ün yaptığı harcamaların belgeleri çıktı.
G-7'ye<br> Türkiye önerisi

G-7'ye
Türkiye önerisi

​Rus lideri, Doğu Ekonomi Forumu'nda önemli teklifte bulundu.
Burası Türkiye'nin 'amazonu'

Burası Türkiye'nin 'amazonu'

256 çeşit göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
​Şehir boşaltılacak

​Şehir boşaltılacak

​2. Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bomba bulundu.
Çalışma<br> saatleri değişti

Çalışma
saatleri değişti

​İstanbul'daki 124 karakolda 15 eylülde başlıyor.
Kapıları açmak zorunda kalırız

Kapıları açmak zorunda kalırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Fırat'ın doğusunda 3. ortak uçuş

Fırat'ın doğusunda 3. ortak uçuş

2 Türk ve 2 ABD helikopteri devriye uçuşuna katıldı.
Suriyeli girişimcilerden istihdama katkı

Suriyeli girişimcilerden istihdama katkı

10 bin şirkette 44 bin mülteci çalışıyor.
9 Eylül'de başlıyor

9 Eylül'de başlıyor

​İETT kullanan İstanbullulara önemli uyarı.
Büyükelçiliğimize provokatif saldırı

Büyükelçiliğimize provokatif saldırı

Provokatörlerin eylemine Lübnan polisi müsade mi etti?

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.