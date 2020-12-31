Gündem Otobüs şoförünü darp etti Canım sıkıldığı için saldırdım
KONYA

Otobüs şoförünü darp etti: Canım sıkıldığı için saldırdım

Konya'da bindiği belediye otobüsünde şoförü darp ettikten sonra kaçan Muhammed Ahmet A. (22), polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. İfadesinde, ''Canım sıkıldığı için saldırdım'' dediği öğrenilen saldırganın 3 gün önce de başka bir otobüsün camını kırdığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Otobüs şoförünü darp eden saldırgan yakalandı.
Otobüs şoförünü darp eden saldırgan yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Ahmet A., bindiği belediye otobüsünde kimliği açıklanmayan otobüs şoförüne saldırıp, dövdü.

Daha sonra otobüsten inerek kaçan saldırgan, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

3 gün önce başka bir otobüsün camını kırıp 5 bin lira maddi zarar veren ve 9 suçtan kaydı olan Muhammed Ahmet A. ifadesinde, ''Canım sıkıldığım için saldırdım'' dedi. Soruşturma sürüyor.

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