Gündem Otomobil kamyona arkadan çarptı 3 ölü
3. SAYFA

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü - Eskişehir haberleri

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü

Eskişehir'de pancar yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin içerisindeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Araç içerisinde sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarıldı.
Araç içerisinde sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarıldı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Bayram Otay (34) idaresindeki 26 EB 434 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 8. kilometresinde Gani Serven'in kullandığı 26 AAU 755 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Otay ile otomobilde bulunan Hüseyin Balta (29) ve Tolga Tiftik (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç içerisinde sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarıldı.

Söz konusu 3 kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Bodrum'da korkutan yangın
GÜNDEM
Bodrum'da korkutan yangın

'Tarihi intihar'

'Tarihi intihar'

​Cumhurbaşkanı 'sandığa gitmeyin' demişti: Tartışmalı oylama başladı!
Dostluğu perçinledik

Dostluğu perçinledik

​Erdoğan, tarihi Almanya ziyaretinde Merkel ile 2,5 saatlik bir görüşme yaptı.​
PKK'ya karşıpaletli devriye

PKK'ya karşıpaletli devriye

​Karadeniz'de vatandaşlar PKK'lı teröristleri bölgeye sokmamakta kararlı.​
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Yalova'dan sonra Muğla'da da meydana geldi.
Mihraç’ın adamı ABD’den istenecek

Mihraç’ın adamı ABD’den istenecek

​Terörist Mihraç Ural EYP'li saldırıdan ağır yaralı kurtulmuştu.
ABDBasra'dan çekildi

ABDBasra'dan çekildi

​Amerika gösterilerle sarsılan Basra'dan çekiliyor.
Gazze sanayisiçökmek üzere

Gazze sanayisiçökmek üzere

​İsrail ablukası sanayi üretimini de etkiliyor.
Teknofest dünya ikincisi

Teknofest dünya ikincisi

Etiyopya'daFETÖ yağması!

Etiyopya'daFETÖ yağması!

'Hayır kurumu' adıyla topladıkları parayı zimmetine geçirdiler.

Türk Yıldızları büyüledi

Türk Yıldızları büyüledi

8 süpersonik uçakla Rizelilere unutamayacağı bir gün yaşattılar.
Trivela Kartal

Trivela Kartal

Beşiktaş, Quaresma'nın yıldızlaştığı maçta 3 puanı almasını bildi.
Filmlere özenenhırsız yakalandı

Filmlere özenenhırsız yakalandı

​88 yaşındaki kadının altınlarını gasp etmişti.

Adaylara yerelseçim uyarıları

Adaylara yerelseçim uyarıları

Hayal kurun, sigara içmeyin, hediyeleşin, uykuya vakit ayırın, klasik değil teknolojik olun, kravat takmayın, tokalaşın...
'Dostluğumuzu perçinleyecek'

'Dostluğumuzu perçinleyecek'

Erdoğan, Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili mesajlar verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.