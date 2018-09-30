Otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.
Bayram Otay (34) idaresindeki 26 EB 434 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 8. kilometresinde Gani Serven'in kullandığı 26 AAU 755 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücü Otay ile otomobilde bulunan Hüseyin Balta (29) ve Tolga Tiftik (17) olay yerinde hayatını kaybetti.
Araç içerisinde sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarıldı.
Söz konusu 3 kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.