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Otomobil şarampole savruldu: Üç kişi yaralandı

Otomobil şarampole savruldu: Üç kişi yaralandı

22:0829/06/2025, Pazar
AA
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Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu. Meydana gelen kazada araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Tokat'ta şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

S.S. (62) yönetimindeki 06 YDD 40 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Musapınarı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

Kazada araçta bulunan Z.S, E.S. ve F.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



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