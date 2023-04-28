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ÖTV’siz yenileme kazaları azaltacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ticari araçlarda ÖTV alınmaması kararı, bu sektörde ekmeğini kazanan esnafı heyecanlandırdı. Kamyoncular ve TIR’cılar Derneği Başkanı Bülent Arslan, “ Eski araçlar ortadan kalkarsa kazalarda azalır” dedi.

Saliha Engin
04:00 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eyüp Aksu (solda) Bülent Arslan (sağda)

Eyüp Aksu (solda) Bülent Arslan (sağda)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ticari araçlarda ÖTV alınmaması kararı, bu sektörde ekmeğini kazanan esnafı heyecanlandırdı. Alınan kararın sadece ekonomik değil güvenlik yönünün de olduğu belirtildi. Kamyoncular ve TIR’cılar Derneği Başkanı Bülent Arslan, “Kamyon ve TIR kazaları hatalı araç kullanmak ve araçların eski olmasından kaynaklanıyor. Bu kazaların neredeyse yüzde ellisini oluşturuyor. Eski araçlar ortadan kalkarsa kazalarda azalır” dedi.

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, “Ticari taksilerde ÖTV oranı yüzde 60-70 arası ekonomik anlamda bir rahatlama olacak ve esnafımız araçlarını değiştirebilecek. Taksiler bu insanların ekmek teknesi olduğu için değiştirdiklerinde daha güvenli ve konforlu seyahat edilecek. Bu gelişme ekonomik anlamda da hareketlenme sağlayacak” diye konuştu. Sami Bülbül ise “Bu haber bizim için büyük bir müjde oldu” ifadelerini kullandı.




#ÖTV
#Taksi
#Eyüp Aksu
#Bülent Arslan
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