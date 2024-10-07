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Oyun çocuğu yalnızlaştırıyor

Oyun çocuğu yalnızlaştırıyor

Resul Ekrem Şahan
04:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilk defa "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği çalıştayla ilgili hazırlanan ön rapor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sunuldu. Çalıştayda dijital bağımlılık konusu oluşturulan "uzmanlar masası", "çocuklar masası" ve "yetişkinler masası"nda çok yönlü olarak ele alındı. "Uzmanlar Masası" akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşurken "Yetişkinler Masası"nda çocukları oyunların başında saatler geçiren ebeveynler, "Çocuk Masası"nda ise çocuklar yer aldı. Bağımlılık tanımları, çözüm önerileri ve dijitalin sorunlu kullanımının gelecek projeksiyonunun değerlendirildiği çalıştayda, ayrıca çocukların dijital oyunlarla ilgili motivasyonlarını anlamlandırmaya çalışıldı, çocukların oyunda geçirdikleri süre, motivasyonları ve oyunlarına eşlik eden süreçler de ele alındı.


DERİN ETKİ BIRAKIYOR

Çalıştayın sonuçlarına yönelik hazırlanan ön raporda dijital bağımlılıkla ilgili çarpıcı tespitlere yer verildi. Buna göre, dijital oyunlardaki güçlü karakterler çocuklar üzerinde derin etki bırakıyor. Çocuklar bu karakterlerle kendilerini özdeşleştirirken oyunlarda güçlü, karanlık veya tüm silahları ustalıkla kullanabilen figürleri seçerek kendilerine güven ve cesaret kazandırdıklarını belirtiyor. Çocukların bir kısmı bu karakterlerin gücüne sahip olmayı arzuladıklarını ifade ederken, çocuklar oyun sırasında kendilerine yeni bir kişilik oluşturduklarını hissediyor. Oyun bittikten sonra ise çocuklar sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşıyor.




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#teknoloji
#dijital bağımlılık
#aile

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