Oyun çocuğu yalnızlaştırıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği çalıştayla ilgili hazırlanan ön rapor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sunuldu. Çalıştayda dijital bağımlılık konusu oluşturulan "uzmanlar masası", "çocuklar masası" ve "yetişkinler masası"nda çok yönlü olarak ele alındı. "Uzmanlar Masası" akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşurken "Yetişkinler Masası"nda çocukları oyunların başında saatler geçiren ebeveynler, "Çocuk Masası"nda ise çocuklar yer aldı. Bağımlılık tanımları, çözüm önerileri ve dijitalin sorunlu kullanımının gelecek projeksiyonunun değerlendirildiği çalıştayda, ayrıca çocukların dijital oyunlarla ilgili motivasyonlarını anlamlandırmaya çalışıldı, çocukların oyunda geçirdikleri süre, motivasyonları ve oyunlarına eşlik eden süreçler de ele alındı.