Oyuncak silahla şov yapıp sosyal medyada paylaştılar: Polisten kurtulamadılar

Gözaltına alınan Y.B. ve A.B. hakkında ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari işlem uygulandı.
Yozgat’ta sosyal medya platformlarında motosiklet üzerinde silah ile paylaşım yapan iki kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Görüntülerdeki silahın oyuncak olduğu belirlenirken, iki kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında dolaşıma giren ve toplumda endişeye neden olan bir videoya ilişkin inceleme başlattı. Videoda, motosiklet üzerinde ilerleyen iki kişinin uzun namlulu silah benzeri bir cisimle poz vererek paylaşım yaptığı tespit edildi.


Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen şahıslar Y.B. ve A.B., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, görüntülerdeki silahın gerçek olmadığı, oyuncak bir tüfek olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Y.B. ve A.B. hakkında ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari işlem uygulandı.



