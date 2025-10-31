Yeni Şafak
Zehir emdirilmiş rulo peçeteyi satamadan polise yakalandılar

12:3231/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
IHA
Ele geçirilen uyuşturucular.
Afyonkarahisar’da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi tutuklanırken, operasyonda uyuşturucu emdirilmiş rulo peçete ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde 800 gram uyuşturucu madde, 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 15 adet uyuşturucu hap ve 1 adet emdirilmeye hazır peçete rulosu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.D., Z.D. ve H.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Asayiş
#Afyonkarahisar
#Uyuşturucu
