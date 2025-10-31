Zehir emdirilmiş rulo peçeteyi satamadan polise yakalandılar

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde 800 gram uyuşturucu madde, 10 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 15 adet uyuşturucu hap ve 1 adet emdirilmeye hazır peçete rulosu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.D., Z.D. ve H.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.