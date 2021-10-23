Özbek fenomenin bir yıldır kabusu haline gelmişti: AVM’de yakalanıp sınır dışı edildi

Kağıthane’de yaşayan sosyal medya fenomeni Özbekistan uyruklu Rukhshona Sadıkova’yı Özbekistan uyruklu takipçisi Asad N., sürekli olarak rahatsız etmeye başladı. Asad N. (21), fenomen Sadıkova’nın ev adresini bularak evden çıktığında arkasından takip etti. Kadın evine girdiğinde ise kadının kapısına defalarca vurup kaçtı. Kadının farklı numaralardan da arayan takıntılı hayran onu bir an olsun rahat bırakmadı.

Aracının camını kırıp çaldığı belgelerle şantaj yaptı

Takıntılı hayran Asad N., sürekli taciz ettiği Sadıkova’nın aracının camını kırıp, özel bilgi ve belgeleri çalarak kaçtı. Yaşanan olay sonrasında Sadıkova’yı arayan Asad N., elinde belgeler olduğu ve birlikte olmak istediğini, yapmadığı takdirde de paylaşacağını söyleyerek tehdit etti. Şantaj ve tehdit sonrasında Sadıkova, geçtiğimiz Salı günü polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

REKLAM

Asad N.

Kağıthane polisi AVM’de suçüstü yakaladı

İhbar üzerine olayla ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü esnada takıntılı hayran Asad N., önceki gün fenomen Sadıkova’yı bir kez daha aradı. Bunun üzerine polis ekipleri, Sadıkova’dan şahsın randevu talebini kabul ederek buluşmasını istedi. Şahsın randevuyu kabul etmesi üzerine Sadıkova, plan gereği saat 20.30 sıralarında AVM’ye giderek arkadaşı Kamola Nabieva ile bir masaya oturdu. Polis ekipleri ise başka masalarda müşteri gibi oturarak şüpheliyi beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen Asad N. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Nefes kesen o anlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

REKLAM

AVM'de suçüstü yakalanan Asad N. sınır dışı edildi.

“Benimle görüşmesini istedim ama görüşmedi”

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahıs, burada ifadesi alınarak sorgulandı. Asad N.’nin emniyetteki ifadesinde, “Rukhshona’yı sosyal medyadan gördüm ve ona hediye aldım. Benimle görüşmesini istedim ama görüşmedi. Bende evinin önüne gidip aracının camını kırdım ve içerisinden ehliyetini, ruhsat ve pasaportunu aldım çıktım. Sonra polisler beni yakaladı. Ben ikamet izni aldım ve çıktım. Rukhshona ile tekrar görüşmek istedim ve AVM’ye gittim, burada da polisler tarafından yakalandım” dediği öğrenildi.

Takıntılı hayran sınır dışı edildi

Şahıs, “şantaj”, “tehdit”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkartılan Asad N. serbest bırakıldı ancak sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

REKLAM

FOTOĞRAF 9 Kaza, Aratol Bahçeli Mahallesi Camili Caddesi Yeşilova Beldesi Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yoldan Yeşilova Beldesi istikametine seyreden Farik B. (36) idaresindeki 42 ESU 51 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet S. (24) yönetimindeki 06 LPN 03 plakalı Tofaş marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaralanırken kaza sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde bulunan ve ayakta durmakta güçlük çeken hafif ticari aracın sürücüsüne alkol testi yaptı. Polis aracının başında yapılan alkol testinde polis memuru sürücüye 2.44 promil alkollü çıktığını söyledi. Bunun üzerine sürücü, “Çok mu içmişim?” diye polis memuruna sorarken, polis memuru ise, “Biraz fazla içmişsin” diyerek cevap verdi. “İçerim ben” diye konuşan sürücüye polis memurunun ehliyet olup olmadığını sorması üzerine, “Ehliyet yok ki zaten bende” dedi. Yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülmek istenen alkollü sürücü kedini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfür ve hakaret etti. Polis memurlarına zor anlar yaşatan alkollü sürücü güçlükle araca bindirildi. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, ehliyeti olmadığı için 2698 TL ve araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 698 TL olmak üzere toplam 8 bin 94 TL para cezası kesti. Ehliyetine 5 yıl süreyle yeniden el konulan alkollü sürücünün aracıda polis ekiplerince bağlanarak otoparka çektirildi. Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca “Çok mu içmişim?” diye polise sordu Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca “Çok mu içmişim?” diye polise sordu Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca “Çok mu içmişim?” diye polise sordu Kaza yapan alkollü sürücü polise sordu: Çok mu içmişim? Aksaray'da ters yoldan giderken karşısından gelen otomobille kafa kafaya çarpışan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca, “Çok mu içmişim?" diye polis memuruna sordu. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücüye “Biraz fazla içmişsin" diyen polis memuruna sürücü, “İçerim ben" diye cevap verdi. Alkollü sürücü ve polis memurunun ilginç diyaloğu böyle yansıdı kameralara.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 11 Kaza, 23.15 sıralarında Beylikdüzü E-5 Karayolu yan yol mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, Beylikdüzü’nden Avcılar yönüne doğru seyir halinde olan ve kimliği henüz belirlenemeyen 05 LB 231 plakalı araç sürücüsü makas atarak şerit değiştirdi. Kontrolsüz bir şekilde yapılan manevra sonucu, Cevat S. idaresindeki 34 AC 3527 plakalı otomobilin ön tarafında çarptı. Çarpmanın etkisiyle 05 LB 231 plakalı araç önce sol bariyere daha sonra sağ bariyere çarparak takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobilin içindeki şoför ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içine sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı Beylikdüzü-Avcılar yönünde 2 şerit trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri tek şeritten sağlanırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Solundan gelen otomobilin, kendi aracına çarpmasıyla takla attığını ifade eden Cevat Soylu, “Sol tarafımdan makas atarak bir araç geldi. Şoför kapısından bana vurdu. Vurduktan sonra kurtarmak isterken soldaki bariyere vurdu. Oraya vurduktan sonra takla atarak tekrar önüme geldi. Diğer bariyere de vurarak, ters bir şekilde 15-20 metre sürüklendi. Bizde herhangi bir yaralanma yok. Bu arkadaşları da ambulans aldı. Ben ciddi bir yaralanma görmedim” dedi. Beylikdüzü’nde makas atan araç takla attı 1 yaralı İstanbul'da 'makas' dehşeti: Takla atarak metrelerce sürüklendi İstanbul Beylikdüzü'nde, makas atarak trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü hakimiyetini kaybederek seyir halinde başka bir otomobile çarptı ardından takla attı. Kazada takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü yaralandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 9 Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri ışıklı Kavşakta meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt’a seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Cahit Eriş(66) yönetimindeki 16 F 0768 plakalı otomobil, ışıklı kavşağa giren sürücü Ahmetcan Öztürk(19) yönetimindeki 16 KON 12 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cahit Eriş(66) yaralandı. Kanlar içinde kalan sürücü, akrabasını telefonla arayarak, \"Kaza yaptım da. Araç burada, onunla bir ilgilen.\" dedi. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü Kazada kanlar içinde kalan sürücüden şaşırtan telefon: Araç burada onunla bir ilgilen Bursa'nın İnegöl ilçesinde ışıklı Kavşakta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cahit Eriş yaralandı. Kanlar içinde kalan sürücü, akrabasını telefonla arayarak, "Kaza yaptım da. Araç burada, onunla bir ilgilen." dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



