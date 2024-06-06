Özbekistan Cumhurbaşkanı'na devlet nişanı tevcih edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan'ın başarılarıyla gururlanıyoruz

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları ikili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'na başkanlık etti.









Daha sonra düzenlenen törenle iki ülke arasında 18 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen bir başka törende ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e devlet nişanı tevcih edildi.

"Özbekistan'ın başarılarıyla gururlanıyoruz"

Törende yaptığı konuşmada Mirziyoyev'in Özbekistan'ı tekrar şaha kaldırdığını memnuniyetle gördüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye ve Türk kardeşleri olarak Özbekistan'ın başarılarıyla gururlandıklarını belirterek, "Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere her hadisede gösterdiniz. Tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten memnuniyet duyuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin diliyorum. Özbek halkının refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.

"Türkiye Özbekistan için en büyük kardeştir"

Şevket Mirziyoyev de yaptığı açıklamada, "Bugün iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir gün. Biz bugün aziz kardeşim ile kapsamlı iş birliğimizi daha da geliştirecek anlaşmalara imza attı. Bana bu nişanı tevcih eden Türk halkına ve kardeş Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye Özbekistan için en büyük kardeştir, Recep Tayyip Erdoğan ata yurdunun en büyük dostudur" ifadelerini kullandı.







