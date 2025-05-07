Özel'e saldıran provokatör tutuklandı

AKM’de CHP lideri Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, “kamu görevi yapan bir kişiyi kasten yaralama suçundan” tutuklandı. Tengioğlu, saldırının ani geliştiğini ve kimseden talimat almadığını öne sürdü. Hesabındaki 7 bin 500 doların kaynağı sorulan Tengioğlu, “Antalya’da çalışırken topladığım paraları dolara çevirdim” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı. İstanbul’da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen törenden çıkan Özel’e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu (66), polisteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, buradan da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Tengioğlu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan tutuklandı.
7 BİN 500 DOLAR NEREDEN GELDİ?
Yeni Şafak, Tengioğlu’nun savcılık ifadesine ulaştı. AKM’deki programa Özgür Özel’in katılım bilgisine sahip olmadığını anlatan Tengioğlu, “Alanda bir ara kalabalık bir heyetle Özel’in alana giriş yaptığını gördüm. Alana girdiği esnada veya devamında saldırı yapacağıma ilişkin herhangi bir iradem mevcut değildi” şeklinde konuştu. Bu alanda yaklaşık 2-3 saat kaldığını ifade eden Tengioğlu, “Özgür Özel’in karşımdan geldiğini gördüm. Bunun üzerine kendisinin daha önceden devlet makamlarına yönelik tehditvari söylemleri bulunması nedeniyle yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde kendisine yüzüne doğru bir tokat vurdum” dedi. Tengioğlu, saldırı için talimat almadığını anlattı. Hesabında tespit edilen 7 bin 500 doların kaynağı sorulan Tengioğlu, Antalya’da çalışırken topladığı paraları dolara çevirdiğini söyledi.