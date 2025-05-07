Özel'e saldıran provokatör tutuklandı

Yeni Şafak, Tengioğlu’nun savcılık ifadesine ulaştı. AKM’deki programa Özgür Özel’in katılım bilgisine sahip olmadığını anlatan Tengioğlu, “Alanda bir ara kalabalık bir heyetle Özel’in alana giriş yaptığını gördüm. Alana girdiği esnada veya devamında saldırı yapacağıma ilişkin herhangi bir iradem mevcut değildi” şeklinde konuştu. Bu alanda yaklaşık 2-3 saat kaldığını ifade eden Tengioğlu, “Özgür Özel’in karşımdan geldiğini gördüm. Bunun üzerine kendisinin daha önceden devlet makamlarına yönelik tehditvari söylemleri bulunması nedeniyle yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde kendisine yüzüne doğru bir tokat vurdum” dedi. Tengioğlu, saldırı için talimat almadığını anlattı. Hesabında tespit edilen 7 bin 500 doların kaynağı sorulan Tengioğlu, Antalya’da çalışırken topladığı paraları dolara çevirdiğini söyledi.