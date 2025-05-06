Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
CHP Genel Başkanı Özel'e saldıran evlat katili Selçuk Tengioğlu'nun çocuklarının öğretmeni anlattı: 'İşkence taciz...'

CHP Genel Başkanı Özel'e saldıran evlat katili Selçuk Tengioğlu'nun çocuklarının öğretmeni anlattı: 'İşkence taciz...'

09:336/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Özgür Özel'e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları anlattı.
Özgür Özel'e saldırı şüphelisinin öldürdüğü evlatlarının öğretmeni, yaşananları anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özür Özel'e saldıran Selçuk T.'nin (66) öldürdüğü çocuklarının öğretmeni Gülşen Yazgül, 21 yıl önce yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak evlat katiline tepki gösterdi. Çocukların yaşadığı sıkıntıları anlatan Yazgül, “Müebbet hapis cezası almıştı ama serbest bırakılmış. Bu yaratığı kim saldı dışarı. Eşi de yoksulluktan değil, işkenceden kaçmıştı. O çocuklar huzur içinde yatsınlar” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk T.'nin, 2004 yılında işlediği vahşi cinayetler yeniden gündeme geldi.


YouTube
CHP Genel Başkanı Özel'e saldıran evlat katili Selçuk Tengioğlu'nun çocuklarının öğretmeni anlattı: 'İşkence taciz...'
Hayat / Aktüel
06 Mayıs, Salı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T.'yi (17) öldürüp, kızı G.T.'yi (11) de ağır yaralayan Selçuk T.'nin geçmişi kamuoyunda büyük infial yarattı. Cinayetin öncesinde çocukların yaşadığı sıkıntıları, o dönem okullarında müdür yardımcısı olan Gülşen Yazgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlattı.

ÇOCUKLAR İŞKENCEYİ ANLATMIŞ

Şemsettin Mursaloğlu Lisesi'nde görev yaptığını anlatan Yazgül, “Büyük kız bir gün odama geldi, konuşmak istedi. Başındaki peruk dikkatimi çekti. Kapıyı kapattım ve sordum. Peruğunu çıkardı, saçları sıfıra vurulmuştu. Ardından kardeşini de çağırdı, onun da saçı yoktu. Babalarının işkencelerinden, vücutlarına yaptığı eziyetlerden ve cinsel tacizden söz ettiler” ifadesini kullandı.

‘2 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI'

Durumu okul müdürüne anlattığını ve polise bildirdiklerini kaydeden Yazgül, “Dört polis geldi, babayı çağırdık. Okula geldiğinde tam bir sosyopat gibiydi, müdürümüzün üzerine saldırmaya çalıştı. Polisler zor engelledi. Ancak iki gün sonra serbest bırakıldı. Aynı gece büyük ve küçük oğlunu öldürdü, kız çocuğunu da ağır yaraladı. Büyük kızımız kurtulmak için balkondan atladı, beli kırıldı” dedi.

‘BU YARATIĞI KİM SALDI?'

Yaşananlardan sonra büyük travma yaşadıklarını belirten Yazgül, adalete olan güveninin sarsıldığını vurgulayarak, “Müebbet hapis cezası almıştı ama serbest bırakılmış. Bu yaratığı kim saldı dışarı? O dönemde müdürümle birlikte uzun süre korku içinde yaşadık. Eşi de yoksulluktan değil, işkenceden kaçmıştı. O çocuklar huzur içinde yatsınlar” ifadesini kullandı.


#CHP
#Özgür Özel
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 DİB MBSTS sonuçları erişime açıldı: Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuç sorgulama ekranı