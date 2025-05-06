Özgür Özel'e saldıran şahıs tutuklandı

Özgür Özel AKM çıkışı saldırıya uğramıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şüpheli S.T'nin (66), kamu görevlisine kasten yaralama suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Gelen son dakika haberine göre; Kasten yaralama suçundan mahkemeye çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen tören sonrası çıkışta tokatlı saldırıya uğramıştı.
Özel'e yönelik darp olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli S.T, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Kasten yaralama' suçundan...
'Kasten yaralama' suçundan...
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin, Özel’in yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle
"kasten yaralama"
suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği belirtildi.
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