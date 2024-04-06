|
Gündem

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'ın Pakistan’daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet dilediği ve Zerdari’nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik ettiği bildirildi.

Semih Bozkuş
21:22 - 6/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:34 - 6/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefonda görüşerek ülkedeki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Görüşmede, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile örnek ikili ilişkilerin daha da perçinleneceğini belirten Erdoğan, Zerdari’nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik etti.

Pakistan'a taziye mesajı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini ortaya koydu.

Pakistan’daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari’nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik etti."


Pakistan milli günü Ankara'da kutlandı

Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid’ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski bakan Mehdi Eker, Recep Akdağ, Efkan Ala’nın yanı sıra başkentteki misyon şefleri ve askeri ateşeler katıldı. Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid konuşmasında, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin asırlık bağlara dayandığını kardeşlik bağlarının bayrağını gelecek nesillere aktarmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Asıf Ali Zerdari
#Telefon Görüşmesi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye zam son dakika hesabı şekillendi! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu