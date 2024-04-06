Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefonda görüşerek ülkedeki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Görüşmede, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile örnek ikili ilişkilerin daha da perçinleneceğini belirten Erdoğan, Zerdari’nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik etti.

Pakistan'a taziye mesajı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini ortaya koydu.

Pakistan’daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari’nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik etti."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 6, 2024







