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Pakistan ekibi alkışlarla uğurlandı: 33 kişiyi enkazdan kurtardılar

11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Pakistan’dan gelen 33 kişilik arama kurtarma ekibi dün alkışlarla ülkelerine uğurlandı.

Yasin Yılmaz
Yasin Yılmaz
04:00 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Pakistan’dan gelen 33 kişilik arama kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı’nda Türk bayrağı açtı.

Pakistan’dan gelen 33 kişilik arama kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı’nda Türk bayrağı açtı.

Asrın Felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman’da 17 gün boyunca aralıksız çalışarak enkazdan 13 kişiyi sağ çıkaran Pakistan’ın 33 kişilik arama kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle ülkelerine uğurlandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in talimatıyla 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye’ye gelen arama kurtarma ekibi enkaz altından 13 kişiyi sağ olarak çıkardı.

Görevleri sona eren ekip dün gece İstanbul Havalimanı’ndan alkışlarla uğurlandı. Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ve İstanbul Vali Yardımcı Özlem Bozkurt Gevrek’in katıldığı törende ekip üyelerine çeşitli hediyeler verildi. Hatıra için depremzedelerin imzalarını taşıyan Türk bayrağını yanlarına alan ve yakalarına da Türk bayrağı rozeti takan ekip üyeleri, uçuş saatine kadar İGA’ nın özel yolcu salonunda ağırlandılar.

Cumhur- başkanı Erdoğan da Pakistan ekibini deprem bölgesindeki çalışmaları sırasında ziyaret etmişti.

DEPREM PAKİSTAN’IN KALBİNDE OLDU

Uğurlama töreninde konuşan Dr. Yousaf Junaid, Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından yaşanan duruma yanıt vermenin milletinin ‘sorumluluğu’ olduğunu ifade ederek “Türkiye için bu çok zor zamanda çok acil bir şekilde müdahale edebildiğimiz için çok gururluyuz. Ancak depremin Türkiye’de değil, Pakistan’ın kalbinde olduğunu anlıyor ve inanıyoruz “dedi. 2005 yılındaki Pakistan depremini hatırlatan Junaid “Çok canlı ve net hatırlıyoruz. İhtiyaçlarımıza ilk yanıt veren Türkiye’ydi. Bizim için çok güçlü bir kardeş gibiydi” diye konuştu.

TÜRK HALKI GÜÇLÜ KALMALI

Adıyaman’da görev alan Pakistan Arama ve Kurtarma ekibinin lideri Binbaşı Mouhamed Mateen Faruk ise peş peşe yaşanan iki depremin yarattığı yıkımın bir ülkenin arama kurtarma kapasitesini aştığını belirten Faruk, Türkiye’nin durumu iyi yönettiği söyledi. Faruk, “Türk halkı güçlü kalmalı. Bu zor dönem çok çabuk geçecek ve Türkiye eskisinden çok daha büyük bir güçle ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Pakistan
#Arama Kurtarma
2 saat önce
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Pakistan ekibi alkışlarla uğurlandı: 33 kişiyi enkazdan kurtardılar
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