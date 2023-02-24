Pakistan ekibi alkışlarla uğurlandı: 33 kişiyi enkazdan kurtardılar

Uğurlama töreninde konuşan Dr. Yousaf Junaid, Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından yaşanan duruma yanıt vermenin milletinin ‘sorumluluğu’ olduğunu ifade ederek “Türkiye için bu çok zor zamanda çok acil bir şekilde müdahale edebildiğimiz için çok gururluyuz. Ancak depremin Türkiye’de değil, Pakistan’ın kalbinde olduğunu anlıyor ve inanıyoruz “dedi. 2005 yılındaki Pakistan depremini hatırlatan Junaid “Çok canlı ve net hatırlıyoruz. İhtiyaçlarımıza ilk yanıt veren Türkiye’ydi. Bizim için çok güçlü bir kardeş gibiydi” diye konuştu.