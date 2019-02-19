Gündem Pakistanda örgütün son çırpınışları
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Pakistan'da örgütün son çırpınışları

Pakistan'da terör örgütü ilan edilen FETÖ okullarının devrini engellemek için yeni bir adım attı. Pakistan Yüksek Mahkemesi yaklaşık bir ay önce FETÖ'yü “terör örgütü” ilan ederek okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi sürecini başlattı.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Pakistan’da FETÖ’ye bağlı 28 okul bulunuyordu.
Pakistan’da FETÖ’ye bağlı 28 okul bulunuyordu.

Bunun üzerine harekete geçen FETÖ itiraz ederek kararın temyizi için başvuru yaptı. Pakistan'da FETÖ, Aralık ayında FETÖ'yü “yasaklı örgüt” olarak tescilleyen kararın iptalini istiyor.

FETÖ'ye ait PAK-TURK okulları adına üst mahkemeye başvuru yapan avukat Babar Sattar, “Türk halkı ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerini uzun süredir devam ettiren Pakistan egemen bir devlettir. Bu anlamda Pakistan iktidardaki Türk Hükümeti'nin siyasi rakiplerine karşı puan elde ettiği ve iç hesaplaşmalarının yaşandığı bir savaş alanı haline getirilmemelidir” dedi.

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