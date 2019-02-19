Pakistan'da örgütün son çırpınışları

Bunun üzerine harekete geçen FETÖ itiraz ederek kararın temyizi için başvuru yaptı. Pakistan'da FETÖ, Aralık ayında FETÖ'yü “yasaklı örgüt” olarak tescilleyen kararın iptalini istiyor.

FETÖ'ye ait PAK-TURK okulları adına üst mahkemeye başvuru yapan avukat Babar Sattar, “Türk halkı ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerini uzun süredir devam ettiren Pakistan egemen bir devlettir. Bu anlamda Pakistan iktidardaki Türk Hükümeti'nin siyasi rakiplerine karşı puan elde ettiği ve iç hesaplaşmalarının yaşandığı bir savaş alanı haline getirilmemelidir” dedi.