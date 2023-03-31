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Palu davasında Yargıtay’dan yeni karar: Üç kişi tahliye oldu

Kocaeli’de Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayıyla ilgili yargılanan Palu ailesi ve damadı Tuncer Ustael hakkında yeni gelişme yaşandı. Yargıtay, ceza alan 3 aile üyesine tahliye kararı verirken Tuncer Ustael’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

13:46 . 31/03/2023 Cuma
IHA
Onanmak üzere Yargıtay’a gönderilen dosyada karar çıktı.

Onanmak üzere Yargıtay’a gönderilen dosyada karar çıktı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021 tarihinde 6 sanıklı dava görülmüş ve karar verilmişti. Sanık Tuncer Ustael’in Meryem Tahnal’ı ’Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıl, ’Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçundan ise 3 yıl hapis cezası verilmişti. Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu ve Ayşe Palu ise ’Kasten öldürmeye yardım etme’ ve ’Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 14 yıl 2’şer ay hapis cezası verilmişti. Emine Ustael’e 12,5 yıl hapis, o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. O dönem Fatih Palu ve Havva Palu tahliye edilmişti.

Yargıtay 3 kişi tahliye etti, Tuncer Ustael’in cezasını onadı

Onanmak üzere Yargıtay’a gönderilen dosyada karar çıktı. Yargıtay, tutuklu bulunan İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael’e tahliye kararı verilirken Tuncer Ustael’in ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı. Böylece Palu davasında tutuklu kalan tek kişi Tuncer Ustael oldu.



#Tuncer Ustael
#Meryem Tahnal
#palu ailesi
#palu davası
#kocaeli
1 saat önce
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