Palu davasında Yargıtay’dan yeni karar: Üç kişi tahliye oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021 tarihinde 6 sanıklı dava görülmüş ve karar verilmişti. Sanık Tuncer Ustael’in Meryem Tahnal’ı ’Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıl, ’Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçundan ise 3 yıl hapis cezası verilmişti. Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu ve Ayşe Palu ise ’Kasten öldürmeye yardım etme’ ve ’Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 14 yıl 2’şer ay hapis cezası verilmişti. Emine Ustael’e 12,5 yıl hapis, o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. O dönem Fatih Palu ve Havva Palu tahliye edilmişti.