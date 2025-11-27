Yeni Şafak
Papa 14. Leo Ankara'da: İşte Türkiye programının detayları

12:3727/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin detayları belli oldu.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi dış gezisini yaptığı Türkiye'ye geldi. Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’da resmi temaslarda bulunacak.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ilk resmi dış gezisini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.

Resmi ziyaret için bu sabah Roma'dan “AZ 4000” sefer numaralı ITA Havayollarına ait "A320neo" tipi özel uçakla yola çıkan Papa 14. Leo, Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştı.

Papa'nın resmi ziyareti Anıtkabir'den başlayacak

Papa 14. Leo'nun, başkent Ankara'ya ulaştıktan sonra ilk durağı Anıtkabir olacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayacak olan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşılayacak, ardından iki lider baş başa görüşmeye geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, dünyaya mesajlarını Cihannüma Salonu'ndan verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun baş başa görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Cihannüma Salonu'nda ilk basın toplantısı

Erdoğan ve Papa 14. Leo, ikili görüşmesinin ardından dünyanın en büyük 3. kütüphanesi konumunda olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Bu aynı zamanda Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilecek ilk basın toplantısı olma özelliğini taşıyor.



