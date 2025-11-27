Papa 14. Leo Ankara'da: İşte Türkiye programının detayları

Resmi ziyaret için bu sabah Roma'dan “AZ 4000” sefer numaralı ITA Havayollarına ait "A320neo" tipi özel uçakla yola çıkan Papa 14. Leo, Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştı.

Papa 14. Leo'nun, başkent Ankara'ya ulaştıktan sonra ilk durağı Anıtkabir olacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayacak olan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşılayacak, ardından iki lider baş başa görüşmeye geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun baş başa görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.