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Gündem Paralı oyun oynamak yasaktır yazılı dairede 19 kişi kumar oynarken yakalandı
KÜTAHYA

'Paralı oyun oynamak yasaktır' yazılı dairede 19 kişi kumar oynarken yakalandı

Kütahya’da polisin baskın yaptığı apartman dairesinde kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, 72 bin 591 lira idari para cezası uygulandı. Dairenin duvarında asılı olan 'Paralı oyun oynamak yasaktır' yazısı dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Paralı oyun oynamak yasaktır yazılı dairede 19 kişi kumar oynarken yakalandı
Polis kumar oynanan daireye baskın düzenledi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sokak çıkma yasağında Alipaşa Mahallesi’nde bir apartmanın ikinci katında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 23.00 sıralarında apartmana baskın yapan polis, 19 kişiyi kurulan masalarda kumar oynarken yakaladı. Dairede yapılan aramada, kumar masalarına ait olduğu belirlenen 2 bin 505 lira bulundu. Polis baskınlarına karşı güvenlik kameralarıyla izlenen apartman dairesinde, duvarda asılı ‘paralı oyun oynamak yasaktır’ yazısı dikkat çekti.

19 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 72 bin 591 lira idari para cezası kesildi.

Baskın sırasında merdivenden düşüp yaralanan kişi ise ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Apartman dairesi zabıta ekiplerince mühürlendi.

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