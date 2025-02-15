Paramotor ve 10 dronla sızmak istediler

Terör örgütü PKK’nın Türkiye’ye yönelik sızma girişimi engellendi. PKK’lı teröristler, Irak’ın kuzeyinden Hakkari’nin sınır ilçesi Derecik’e sızma girişiminde bulundu. Teröristler bu saldırıda 1 paramotor ve 10 drone kullanmayı planladı. Türk güvenlik güçleri, gelişmiş hava savunma sistemleri ve etkin gözetleme faaliyetleriyle bu saldırıya fırsat verilmedi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, saldırı amacıyla Türkiye’ye sızmaya çalışan teröristlerin kullandığı droneların tespit edilmesinin hemen ardından harekete geçildi.

Arka arkaya yapılan başarılı atışlarla terör örgütüne ait 6 drone düşürülerek etkisiz hale getirildi. Diğer araçlar ise geri döndü. Türkiye’nin sınır güvenliği, Jandarma, Kara Kuvvetleri ve Özel Harekat birlikleri tarafından sağlanıyor. Zorlu coğrafi şartlara rağmen elektronik gözetleme sistemleri, termal kameralar ve insansız hava araçları (İHA) ile sınır hattı sürekli kontrol altında tutuluyor. Serhat Radar Sistemi ve Bayraktar TB2 İHA’lar ile anlık istihbarat sağlarken, yerli zırhlı araçlar ve sınır karakolları da güvenlik güçlerinin görüşkabiliyetini artırıyor.