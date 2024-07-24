Parayı ver oyuncu ol

Dizi sektörünün hızla gelişmesiyle oyuncu olmak isteyenlerin de artması dolandırıcıları hareket geçirdi. Sahte kast ajansı kurarak genç yaşlı birçok kişiyi ağına düşüren dolandırıcılar, sözde oyunculuk eğitimi vereceklerini iddia ederek para topluyor. Bilinen bir şikayet sitesinde bu sahte kast ajanslarına dair binlerce şikayet yer alıyor. Olayın peşine düşerek bu ajanslardan biri olan D.C.A.'ya internet üzerinden başvuru yapan muhabirimiz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

GEL SENİ MANKEN YAPALIM

Ajanstan arayan kişi bir proje olduğunu, bununla ilgili beni hemen menajerle görüştürmek istediğini söyledi. Görüşme saatinin mesaime uygun olmadığını, ancak akşam gelebileceğimi söylediğimde menajeri benim için bekleteceklerini ifade ettiler. Bahsettikleri menajerle görüşmeye geçtik, hatta başvuru formunu kendisi doldurdu. Görüşmede mankenlik dahi yapabileceğimi söyleyen menajer, oyunculuk eğitimim olmadığı için kısa bir eğitim almamın zorunlu olduğunu, tabii bunun için de 1200 TL ödemem gerektiğini anlattı. Ücreti eğitim günü ödemek istediğimi söylediğimde ise kapora isteyen menajer, bunu da ödeyemeyeceğimi duyduğunda görüşmeyi sonlandırdı.

'SİZE UYGUN PROJE YOK' DENDİ

Para vermeyi kabul edenlerden kimi bu aşamadan sonra projeye dahil edilmediğini öğrenirken kimi de uygun proje olmadığı gerekçesiyle geri çevriliyor. İnternet üzerinden şikayetlerini dile getiren mağdurlardan biri yaşadığı olayı şöyle anlattı: “İlk ziyaretimde ajansın müdürü bana uygun bir banka reklamı olduğunu söyledi. Arkadaşıma da Bahar dizisinde genç öğrenci rolü teklif edildiğini belirtmişlerdi. Ancak bizden eğitim adı altında 900 TL aldılar. Bu ödemeyi yaptıktan sonra ne bir geri dönüş aldım ne de herhangi bir ilgi gördüm. Mesaj atarak durumu hatırlattığımda ise 'Şu an için uygun bir şey yok maalesef' yanıtını aldım. Burası sadece para odaklı, arkadaşlar. Parayı aldıktan sonra tüm iletişimi kesiyorlar."

Ajansı araştırmadan başvurmayın

Bazı vatandaşlar süreçten emin olamadığı için eğitim başvurusunu iptal ederken, ajanslar bu kez sözleşme iptali gerekçesiyle avukat üzerinden para baskısı yapıyor. Mağdur olmamak için vatandaşlar, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları ve güvenilir, tanınmış ajanslarla çalışmaları konusunda uyarılıyor. Oyuncu olma hayali kuranların, eğitim ve projeler konusunda araştırma yapmaları, tuzağa düşmemeleri için önem taşıyor.







