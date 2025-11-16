Park halindeki lüks araç cayır cayır yandı

Olay, sabaha karşı Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki Audi marka 34 GMR 250 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.