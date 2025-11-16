Yeni Şafak
Park halindeki lüks araç cayır cayır yandı

13:2816/11/2025, Pazar
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır’da park halindeki lüks araç alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabaha karşı Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki Audi marka 34 GMR 250 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Diyarbakır
#araç
#yanma
