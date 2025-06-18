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Park halindeki minibüse kurşun yağdırdılar

Park halindeki minibüse kurşun yağdırdılar

16:2418/06/2025, Çarşamba
IHA
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Park halindeki minibüse kurşun yağdırdılar
Park halindeki minibüse kurşun yağdırdılar

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde park halindeki bir minibüs kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Olay, dün gece saatlerinde Doğanyurt ilçesi Baldıran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Mehmet Şengür'e ait minibüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.


Park halindeki aracını kurşunlanmış halde gören Şengür, şikayette bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



#Kastamonu
#minibüs
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