Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Park halindeyken yanarak küle döndü

Park halindeyken yanarak küle döndü

23:4628/06/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırım üzerindeki otomobil alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızılay Caddesi üzerindeki kaldırımda park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle esnafı yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.



#Aydın
#Otomobil
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?