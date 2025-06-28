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Hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıdan kaçarken yakalandı

Hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıdan kaçarken yakalandı

23:4228/06/2025, Cumartesi
DHA
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Yakalanan hükümlü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yakalanan hükümlü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aydın'da hakkında 43 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, çatı katından havalandırma boşluğuna inerek, yan binanın balkonundan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 8 ayrı suçtan toplam 42 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D. isimli hükümlü, saklandığı evin çatı katının havalandırma boşluğu kısmından başka binanın balkonuna kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 ayrı suçtan toplam 42 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D.'nin saklandığı adresi belirledi. Sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden M.D. çatı katından havalandırma boşluğuna inerek, yan binanın balkonundan kaçmaya çalışırken yakalandı. M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



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