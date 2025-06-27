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Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

11:2027/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
IHA
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Aydın'da 190 personelin katılımı ile huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Aydın'da 190 personelin katılımı ile huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Aydın'da 190 personelin katılımı ile huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 190 personelin katılımıyla planlı ve münferit siber operasyonlar gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde, Söke ve Kuşadası ilçelerinde"7258 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 6, Nazilli ilçesinde "Müstehcenlik" suçundan 3, İncirliova ilçesinde "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan 2, Söke ilçesinde " Terör Örgütü Propagandası" suçundan 1 şüpheli olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


164 işletme kontrol edilerek 5978 şahıs sorgulanırken, aranan 3 şahıs yakalandı.

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