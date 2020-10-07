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KÜTAHYA

Parkta gezerken altın dolu kutu buldular: Polise teslim ettiler

Kütahya'da parka giden iki arkadaş kutu içerisinde çok sayıda ziynet eşyası ve altın buldu. Demircan Özdemir ve Abdüssamed Ülger, buldukları altın dolu kutuyu polise teslim etti.

Haber Merkezi DHA
Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise teslim ettiler.
Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise teslim ettiler.

30 Ağustos Mahallesi’ndeki Azot Tesisleri içerisindeki parka oturmaya giden Demircan Özdemir (20) ve Abdüssamed Ülger (20), bir bankın üzerinde duran kutuyu fark etti. Merak edip kutunun içine bakan iki genç, kutuda çok sayıda altın ve ziynet eşyası buldu. Özdemir ve Ülger, hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine parka gelen polis, içinde altın olan kutuya el koydu.

  • Konuyla ilgili tutanak tutulmak üzere emniyete götürülen gençlerden Demircan Özdemir, “Arkadaşımla yaşam parkında dolaşırken bankın üzerinde bir kutu fark ettik. Kutunun içerisinde altın olabileceğini düşündüğümüz ziynet eşyaları bulduk. Durumu polisi arayarak haber verdik. Akabinde karakola geldik. Polislerde bize yardımcı oldu. Arkadaşımla birlikte kendilerine teslim ettik” dedi.

Altınları bulan Demircan Özdemir ve Abdüssamed Ülger.

Polis, altınların sahibinin bulunması için çalışma başlatırken, gençlerin bulduğu altınları ekiplere teslim etmesi takdir topladı.

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Aracında 51 adet Cumhuriyet altını buldu: Sahibini bulamayınca polise teslim etti
FOTOĞRAF 5
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İzmit’te oturan Gültepeliler Derneği Başkanı Taner Çakırer yaklaşık 10 gün önce hafif ticari aracının gözünde bir poşet buldu. Bulduğu poşetin aracını emanet olarak verdiği arkadaşlarından birine ait olacağını düşünen Çakırer, poşeti açmadan yerine koydu.
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Bir süre çevresinde poşetin sahibini arayan Çakırer, sahibini bulamayınca merak edip poşeti açtı.
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Poşetin içerisinde 51 adet Cumhuriyet altını olduğunu gören Çakırer büyük şaşkınlık yaşadı.
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Kullandığı aracı başkanı olduğu derneğin işleri için çok sayıda kişiye emanet ettiği bu yüzden poşetin onlardan birine ait olabileceğini düşündüğünü belirten Çakırer, sahibini bulamayınca içi altın dolu poşeti polise teslim etti.
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Olayın ardından çok sayıda kişinin kendisini aradığını ifade eden Çakırer, Olayı duyup arayan soranlar oldu. Beni arayanların arasında kahraman diyenler de var, keriz diyenler de var. Biz vicdanımızı dinliyoruz önemli olan da bu. Bu zamana kadar boğazımızdan haram lokma geçmedi. Allah da bize haram lokma nasip etmesin” diye konuştu.
Aracında 51 adet Cumhuriyet altını buldu: Sahibini bulamayınca polise teslim etti
İzmit'te yaşayan Taner Çakırer (43) yaklaşık 10 gün önce hafif ticari aracının gözünde küçük bir poşet buldu. Çevresindekilere soran Çakırer, sahibini bulamayınca poşeti açtı. İçerisinde 51 adet Cumhuriyet altını olduğunu gören Çakırer, sahibini bulamadığı poşeti polise teslim etti.
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