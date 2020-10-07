Parkta gezerken altın dolu kutu buldular: Polise teslim ettiler

Olayın ardından çok sayıda kişinin kendisini aradığını ifade eden Çakırer, Olayı duyup arayan soranlar oldu. Beni arayanların arasında kahraman diyenler de var, keriz diyenler de var. Biz vicdanımızı dinliyoruz önemli olan da bu. Bu zamana kadar boğazımızdan haram lokma geçmedi. Allah da bize haram lokma nasip etmesin” diye konuştu.