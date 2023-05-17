Parlamentonun yüzde 63,49'u yenilendi

27. Dönemde milletvekili olmayan ancak daha önceki dönemlerde seçilen 46 kişi, 28. Dönemde yeniden milletvekilliği yapacak. Bu sonuçlarla 381 yeni milletvekilinin bulunacağı 28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49 yenilenmiş oldu.