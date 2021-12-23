Pasaportunu satan ABD'li diplomat suçüstü yakalandı

Suriye uyruklu R.S, Almanya’ya gitmek için 11 Kasım 2021 akşamı İstanbul Havalimanı’na geldi. Kendi pasaportuyla kontrol noktasından geçen Suriyeli yolcu, arındırılmış salonda ABD’nin Beyrut Konsolosluğu’nda diplomat olarak çalışan D.J.K ile buluştu.

R.S.

Bekleme salonunda bir süre konuşan iki yolcu, daha sonra yakındaki bir tuvalete girdi. ABD’li diplomat burada kendisine ait hususi pasaportu 10 bin dolar karşılığında Suriyeli yolcuya teslim etti.

D.J.K.

ÜSTLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Pasaportu alan Suriyeli, bir süre daha bekleme salonunda dururken, ABD’li diplomat ise oradan ayrıldı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kameralarına takılan olay sonrası ekipler bekleme salonuna gelip Suriyeli yolcunun pasaportunu kontrol etti.

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Bu sırada R.S. olay yerinden kaçmaya başladı. Havalimanında bir noktada buluşan ikili, polise yakalanmamak için üstlerini değiştirdi. Güvenlik kameraları tarafından yerleri tespit edilen R.S. ve D.J.K polis tarafından yakalandı.

ABD’li diplomat D.J.K. ile nSuriyeli R.S., güvenlik nkameralarınca saniye saniye ngörüntülendi.

ALMANYA’DAN ABD’YE GEÇECEKMİŞ

Yapılan aramalarda ABD’li diplomatın üzerinden diplomatik pasaportu ve zarf içinde 10 bin dolar ele geçti. Sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalanan Suriyeli yolcu R.S. ile ABD’li diplomat D.J.K adli makamlara sevk edildi. Suriye uyruklu yolcu serbest bırakılırken, ABD’li diplomat ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suriye uyruklu şahsın kendi pasaportu ile Almanya’ya gideceği, oradan da ABD’li diplomattan aldığı pasaportla ABD’ye geçmeyi planladığı öğrenildi.

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GÜNDEM Sahte pasaportla 25. girişinde yakalandı