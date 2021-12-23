Gündem Pasaportunu satan ABDli diplomat suçüstü yakalandı
İSTANBUL

Pasaportunu satan ABD'li diplomat suçüstü yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda ABD’li diplomat D.J.K., hususi pasaportunu 10 bin dolara Suriyeli R.S.’ye satarken yakalandı. D.J.K.’nin Beyrut Konsolosluğu’nda çalıştığı, Suriyeli yolcu R.S.’nin ise Almanya’ya gitmek istediği öğrenildi. Fark edildiklerini anlayan ikili, yolcu bekleme salonunda kıyafetlerini değiştirirken yakayı ele verdi.

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
​Pasaportunu satan ABDli diplomat suçüstü yakalandı
ABD’li diplomat D.J.K. ile Suriyeli R.S., güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Suriye uyruklu R.S, Almanya’ya gitmek için 11 Kasım 2021 akşamı İstanbul Havalimanı’na geldi. Kendi pasaportuyla kontrol noktasından geçen Suriyeli yolcu, arındırılmış salonda ABD’nin Beyrut Konsolosluğu’nda diplomat olarak çalışan D.J.K ile buluştu.

R.S.
R.S.

Bekleme salonunda bir süre konuşan iki yolcu, daha sonra yakındaki bir tuvalete girdi. ABD’li diplomat burada kendisine ait hususi pasaportu 10 bin dolar karşılığında Suriyeli yolcuya teslim etti.

D.J.K.
D.J.K.

ÜSTLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Pasaportu alan Suriyeli, bir süre daha bekleme salonunda dururken, ABD’li diplomat ise oradan ayrıldı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kameralarına takılan olay sonrası ekipler bekleme salonuna gelip Suriyeli yolcunun pasaportunu kontrol etti.

Bu sırada R.S. olay yerinden kaçmaya başladı. Havalimanında bir noktada buluşan ikili, polise yakalanmamak için üstlerini değiştirdi. Güvenlik kameraları tarafından yerleri tespit edilen R.S. ve D.J.K polis tarafından yakalandı.

ABD’li diplomat D.J.K. ile nSuriyeli R.S., güvenlik nkameralarınca saniye saniye ngörüntülendi.
ABD’li diplomat D.J.K. ile nSuriyeli R.S., güvenlik nkameralarınca saniye saniye ngörüntülendi.

ALMANYA’DAN ABD’YE GEÇECEKMİŞ

Yapılan aramalarda ABD’li diplomatın üzerinden diplomatik pasaportu ve zarf içinde 10 bin dolar ele geçti. Sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalanan Suriyeli yolcu R.S. ile ABD’li diplomat D.J.K adli makamlara sevk edildi. Suriye uyruklu yolcu serbest bırakılırken, ABD’li diplomat ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suriye uyruklu şahsın kendi pasaportu ile Almanya’ya gideceği, oradan da ABD’li diplomattan aldığı pasaportla ABD’ye geçmeyi planladığı öğrenildi.

Sahte pasaportla 25. girişinde yakalandı
GÜNDEM
Sahte pasaportla 25. girişinde yakalandı

Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan DAEŞ'li terörist tutuklandı
OYNAT 00:41
Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan DAEŞ'li terörist tutuklandı
Sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan, terör örgütü DAEŞ'e üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu bir şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda 7 Kasım'da yapılan çalışmalarda, sahte pasaportla yurda girmeye çalışan Irak uyruklu H.S.R.G'ye, pasaport kontrolü sırasında durumundan şüphelenilmesi üzerine parmak izi incelemesi yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelinin gerçek isminin Ş.H.S.R.R olduğu, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 2018 yılında Hakkari'den yurda kaçak giriş yaptıktan sonra faaliyetlerde bulunduğu Adana'da yakalandığı ve Irak'a sınır dışı edildiği tespit edildi.
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