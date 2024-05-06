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Paşinyan'dan Putin'e tavır: Göreve başlama törenine katılmayacak

Rusya Devlet Başkanı Putin için düzenlenecek törende Paşinyan olmayacak. Ermenistan basını, "Batı böyle istiyor" yorumunda bulundu.

12:03 - 6/05/2024 Pazartesi
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Paşinyan - Putin
Paşinyan - Putin

Rusya'nın yeniden seçilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in göreve başlama töreni, 7 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak.


Gözler, Ermenistan Başbakanı
Nikol Paşinyan
'ın törenle ilgili tavrına çevrildi.

Moskova-Erivan hattı, Karabağ Savaşı'ndan sonra gergin seyrediyor. Paşinyan hükümeti, Batılı ülkelerle yeni iş birliği yolları arıyor.


Putin için Rusya'ya gitmeyecek


Ülkede yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından gündeme gelen konulardan biri de Paşinyan'ın bu törene katılmak üzere Rusya'ya gidip gitmeyeceğiydi.


Ermenistan basını, Başbakan Paşinyan'ın söz konusu törene katılmayacağını duyurdu.


"Memnun olmadığını gösterecek"


Erivan yönetiminin, müttefik olarak Rusya'dan "memnun olmadığını bir kez daha göstermek istediği" kaydedildi.


'Batı böyle istiyor' yorumu


Ermenistan Başbakanı, Avrasya Ekonomik Birliği'nin 10. yıl dönümü dolayısıyla zirveye katılmak üzere yalnızca 8 Mayıs'ta Rusya'da olacak.


Öte yandan Nikol Paşinyan, 9 Mayıs Zafer Günü'nde düzenlenecek etkinliklere katılmayacak. Haberde, "Batı'nın talebi bu." denildi.




#Nikol Paşinyan
#Ermenistan
#Putin
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