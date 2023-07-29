Patates üretimi devlet eliyle yaygınlaşıyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü patates yetiştiriciliğine uygun olduğu merkeze bağlı Çağlayan Beldesi ve Karatuş köyünde patates yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 65 çiftçi ile 181 dekar alanda proje yürütüyor. Projenin gayesi bölgede patates yetiştiriciliğinin yeniden ayağa kaldırılarak Erzincan ürün deseni içerisinde patatesin de yer almasını sağlamak. Projeyi yüzde 75 oranında finanse eden Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 450 bin TL kaynak sağladı. Bakanlığın sağladığı 450 bin TL ve çiftçiler tarafından sağlanan 150 bin TL kaynak ile 45 bin 280 kilogram patates tohumluğu toprakla buluşturuldu.

TALEBE GÖRE ÜRETİM PLANI

Patates yetiştiriciliğinde kalite ve verimi artırarak pazarlardaki talebe uygun patatesin yetiştirilmesi için Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgeye uygun patates çeşitlerinin tespit edilmesi için çalışıyor. Merkeze bağlı Çağlayan Beldesi ve Karatuş köyünde 65 çiftçi ile 181 dekar alanda yürütülen proje başarılı bir şekilde devam ediyor. Ekilen patateslerin sezon boyunca takibini gerçekleştiren Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, projeye dâhil olan çiftçileri teknik konularda bilgilendirecek.

ÇİFTÇİNİN KAYBINI ÖNLEME ÇALIŞMASI

Projenin uygulandığı alanlarda incelemelerde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, önem taşıdığını, gelişigüzel yetiştiriciliği tasvip etmediklerini kaydederek, tarımda Ar-Ge çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Rastgele yapılan yetiştiricilikte çiftçinin büyük ekonomik kayıplar yaşayabileceğinin vurgulayan Şahin, bunu önlemek için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Çağlayan Beldesi Atatürk Mahallesi Muhtarı Ali Özkaya ve Karatuş köyü Muhtarı Mustafa Gülaçtı ise, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün desteği ile yürütülen projeden memnun olduklarını belirtti.







