Pençe Harekatı ile koordineli Zap'a hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Kadına şiddete karşı elektronik kelepçeli önlemde il sayısı 15'e çıktı

İçişleri, Adalet ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları iş birliğinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama Protokolü" kapsamında "elektronik kelepçe" uygulamasının yürütüldüğü pilot il sayısı, Adana, Aydın, Eskişehir, Denizli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya ve Trabzon'un da eklenmesiyle 15'e çıktı.