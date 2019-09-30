Pençe Harekatı ile koordineli Zap'a hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Harekatta, 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Harekatta, 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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