Gündem Pençe Harekatı ile koordineli Zapa hava harekatı 7 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe Harekatı ile koordineli Zap'a hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli Zap'a hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harakatı'yla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatta, 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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