Pençe Harekatı'nda katyuşa roketi ele geçirildi

Harekatta çok sayıda el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Pençe Harekatı'nda mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ettiği belirtildi.

Operasyonda bir katyuşa roketi ile 29 EYP ve 4 mayının daha tespit edilerek yerinde imha edildiği açıklandı.

Komandolarımız, Pençe Harekâtı’nda mayın ve El Yapımı Patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor. Bir Katyuşa roketi ile 29 EYP ve 4 Mayın daha tespit edilerek yerinde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6iNGCcAA7W — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2019