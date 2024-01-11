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Pençe Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: Bir Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

Semih Bozkuş
23:24 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:07 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir Mehmetçik şehit oldu.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir Mehmetçik şehit oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

Bölgede operasyonların devam ettiğini belirtilen Bakanlık, şehit Mehmetçik'e rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024'te, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, şehit Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.



#Pençe Kilit
#Operasyon Bölgesi
#Şehit
#MSB
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