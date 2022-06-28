Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Abdullah BAYRAM şehit olmuştur."
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Abdullah BAYRAM şehit olmuştur."
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