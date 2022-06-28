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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber

MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Pençe-Kilit Operasyonundan acı haber
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MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Abdullah BAYRAM şehit olmuştur."

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Şehit yakınından Ümit Özdağ’a tepki: Süleyman Soylu çocuklarımızın kanını yerde bırakmıyor saygılı davranalım
OYNAT 00:55
Şehit yakınından Ümit Özdağ’a tepki: Süleyman Soylu çocuklarımızın kanını yerde bırakmıyor saygılı davranalım
Son olarak Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek yeni bir provokasyon yapmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, bir şehit yakını tarafından tepki gösterildiği anların görüntüsü sosyal medyaya düştü. Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almasına tepki gösteren şehit yakını, “Biz ona saygı duyuyoruz. Çocuklarımızın kanını yerde bırakmıyor. Böyle bir insana saygılı davranalım. Allah bin kere Süleyman Soylu'dan razı olsun” dedi.


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