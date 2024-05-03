Pençe-Kilit’e komşu üs

Milli Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği bilgilendirme toplantısında, kararlılıkla süren terörle mücadeleye ilişkin bilgi verildi. Bakanlık kaynakları, Irak sınır birliklerinin Türkiye'nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurduğuna ilişkin soru üzerine, Irak ordusunun kurduğu iki üssün TSK ile koordinasyon halinde oluşturulduğu, konuşlanılan noktaların Pençe-Kilit sahası dışında olduğu kaydedildi. Bakanlık kaynakları konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

ORTAK MÜCADELE SÜRECEK

“Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir.”

PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Terörle mücadeledeki kararlılık, PKK içinde çözülmelere neden oluyor. Dün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son 1 haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece 1 Ocak’tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 845'e çıktı. Bu teröristlerin 376'sı Irak'ın, 469'u ise Suriye'nin kuzeyinde vuruldu.







