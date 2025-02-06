Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Pençe-Kilit’ten acı haber: Binbaşı şehit

Pençe-Kilit’ten acı haber: Binbaşı şehit

04:006/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kemal Yetişen.
Kemal Yetişen.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonundan acı haber geldi. Arama tarama faaliyetleri sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu.

Irak’ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonundan acı haber geldi. Arama tarama faaliyetleri sırasında PKK’lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Yetişen’in acı haberi Aydın’a bağlı Efeler ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yetişen’in naaşı, bugün ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek.

Kemal Yetişen



#Şehit
#Kemal Yetişen
#Pençe Kilit

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kocaeli ve Yalova'da okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama geldi