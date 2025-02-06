Pençe-Kilit’ten acı haber: Binbaşı şehit

Irak’ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonundan acı haber geldi. Arama tarama faaliyetleri sırasında PKK’lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Yetişen’in acı haberi Aydın’a bağlı Efeler ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yetişen’in naaşı, bugün ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek.