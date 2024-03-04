Pençe’ye takviye kuvvetler

Pençe Kilit Harekatı'na katılması beklenen Suriye'deki komando birliğinin yanı sıra önümüzdeki günlerde de 2 ayrı komando birliğinin de Pençe Kilit harekatına katılması bekleniyor. Yeni Şafak'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre yeni gelecek 3 birliğin mevcut terör örgütünün kontrolünden alınan tepeleri tutması ve tepelerde bulunan komando unsurlarının ise operasyonu ilerleteceği öğrenildi. Pençe Kilit Harekatı'nın bu yıl içerisinde hedeflenen bölgelere girilerek kesin olarak tamamlanması hedefleniyor. Türkiye'nin ilk komando tugayı olan ve TSK tarafından 2 kez altın madalya ile ödüllendirilen efsane komando tugayı olarak bilinen Kayseri 1. Komando Tugayı'nın da Pençe Kilit Harekatı'na katılması bekleniyor. Türkiye tarihinde de ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren birlik olan Kayseri Komando Tugayı, terörle mücadelede aktif rol oynayan en önemli birliklerinde başında geliyor. 2022’de başlatılan Pençe Kilit Harekatı'nda 1709 terörist öldürüldü.