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Pendik'teki parçalanmış ceset olayında bir kişi gözaltına alındı: 8 parçaya ayrılıp konteynere atılmıştı

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili B. D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi ve inceleme çalışmalarında, kafa derisinin yüzüldüğü ve her iki bacağının bedenden kesildiği, ayrıca diz ve ayak bileğinde de kesiler olduğu tespit edilen Nihat Salih'in bir bacağında platin olduğu ve cesedin 8 parçaya bölündüğü belirlenmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, konuyla ilgili çalışmaları sürerken; Gözaltına alınan B. D.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, cesedin bulunduğu konteynerine bir şeyler attığı ve ardından elindeki beyaz kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edildi.

15:07 - 28/05/2024 Salı
IHA
Pendik'te vahşet!
Pendik'te vahşet!

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili B. D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan B. D.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, cesedin bulunduğu konteynerine bir şeyler attığı ve ardından elindeki beyaz kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edildi.

Nihat Salih

Olay yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüpheli bir şahsın çöp konteynerine yaklaştığı, konteynere bir şeyler attıktan sonra elindeki beyaz kovayı yeşillik alana attığı görüldü. Bu görüntülerden yola çıkan polis ekipleri B.D.'yi gözaltına alarak ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ne olmuştu?

Pendik'te bir çöp konteynerinde erkek cesedinin bulunmasına ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Cesedin kafa derisinin yüzüldüğü, 8 parçaya bölündüğü ve birden fazla çöp konteynerine atıldığı ortaya çıktı.

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir vatandaş çöp konteynerinde parçalanmış ceset olduğunu gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin N.S. isimli bir erkeğe ait olduğunu ve parçalara ayrıldıktan sonra birden fazla çöp konteynerine atıldığını belirledi.

Kan donduran detay: 8 parçaya bölünmüş

Olayın ortaya çıkan detayları ise dehşete düşürdü. Konteynerlerde yapılan incelemeler sonucunda, cesedin kafası ve diğer vücut parçaları toplandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi ve inceleme çalışmalarında, kafa derisinin yüzüldüğü ve her iki bacağının bedenden kesildiği, ayrıca diz ve ayak bileğinde de kesiler olduğu tespit edildi. Bulunan parçalardan bir bacakta platin olduğu ve cesedin 8 parçaya bölündüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.



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