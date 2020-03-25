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NİĞDE

Niğde haberleri: Petrol boru hattına vana takıp boru çektiler: Hırsızlık yaparken yakalandılar

Petrol boru hattına vana takıp boru çektiler: Hırsızlık yaparken yakalandılar

Niğde’den geçen petrol boru hattına vana takıp, boru çekerek hırsızlık yaparken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Petrol boru hattına vana takıp boru çektiler.
Petrol boru hattına vana takıp boru çektiler.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk-Beştepeler mevkiinde bir tankerin Ceyhan-Kırıkkale petrol boru hattına yakın bir yerde gezdiği bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

Petrol boru hattına vana takıp boru çektiler.

Boru hattına vana taktılar

Olay yerine gelen ekipler, bir çekici ile tankerin bölgede olduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde boru hattına vana takılarak yaklaşık 491 metre boru çekilip, hırsızlık yapıldığı belirlendi.

Ekipleri görünce kaçan H.K., A.G. ve H.A., yapılan kimlik tespitinin ardından Hatay'da yakalandı. Şüpheliler, Niğde'de jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hırsızlık yaparken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
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