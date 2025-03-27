Peygamberimiz'e hakaret eden isim şimdi de AK Partililere yönelik 'ölüm' çağrısı yaptı

AK Partililere ölüm çağrısı yapan kişinin, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Beyza Gürkan olduğu ortaya çıktı.
AK Partililere yönelik ölüm çağrısı yapan kişinin, fuhuş ve uyuşturucu kullanımı da dahil olmak üzere 30 farklı suç kaydı bulunan ve Peygamber Efendimize hakaret nedeniyle cezaevine giren Beyza Gürkan olduğu ortaya çıktı.
Sivas
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
Beyza Gürkan
isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden
"Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden :D"
şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etmişti.
Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen Gürkan, "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu.
- Gürkan geçtiğimiz yıl Sivas'ta sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaretler ederek uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapmıştı.
Hakkında işlem yapılan Gürkan 10 ay hapis cezası alarak ceza evine girmişti. Gürkan'ın fuhuştan uyuşturucu kullanımına, hafif yaralamadan devlet büyüklerine hakarete kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunuyor. Gürkan, Ümit Özdağ'a destek veren paylaşımlarıyla da gündem olmuştu.
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