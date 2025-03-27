Peygamberimiz'e hakaret eden isim şimdi de AK Partililere yönelik 'ölüm' çağrısı yaptı

şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etmişti.

şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etmişti.

"Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden :D"

"Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden :D"

Sosyal medyada Peygamber Efendimiz'e hakaret eden kadın suç makinesi çıktı

Gürkan geçtiğimiz yıl Sivas'ta sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaretler ederek uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapmıştı.

Gürkan geçtiğimiz yıl Sivas'ta sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaretler ederek uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapmıştı.

Hakkında işlem yapılan Gürkan 10 ay hapis cezası alarak ceza evine girmişti. Gürkan'ın fuhuştan uyuşturucu kullanımına, hafif yaralamadan devlet büyüklerine hakarete kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunuyor. Gürkan, Ümit Özdağ'a destek veren paylaşımlarıyla da gündem olmuştu.