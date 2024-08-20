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Sosyal medyada Peygamber Efendimiz'e hakaret eden kadın suç makinesi çıktı

Sivas’ta sosyal medyada Peygamber Efendimiz başta olmak üzere dini değerlere ağır hakaretler edip uyuşturucu kullanımını teşvik eden bir kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde, kadının fuhuştan uyuşturucu kullanmaya kadar uzanan 29 farklı suç kaydının olduğu tespit edildi.

15:27 - 20/08/2024 Salı
IHA
Peygamberimiz'e hakaret eden Samira Beyza Gürkan adlı şahıs
Peygamberimiz'e hakaret eden Samira Beyza Gürkan adlı şahıs
Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden “sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, allahınızı, kitabınızı, o arap peygamberinizi s.... atarım:)” şeklinde ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan
Samira Beyza Gürkan
(22) geçtiğimiz günlerde Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yer tespit çalışmasının ardından Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, "
uyuşturucu madde kullanımını özendirme, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama"
suçlarından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


29 ayrı suçtan kaydı çıktı


Samira Beyza Gürkan’ın,
'Devlet büyüklerine hakaret, dini değerlere hareket, konut dokunulmazlığın ihlali, tehdit, hakaret, evden hırsızlık, polise mukavemet, kasten yaralama, ruhsatsız silah, özel hayatın gizliliğinin ihlali ve fuhuş'
suçlarından 29 ayrı kaydı bulunduğu öğrenildi.




#Sivas
#Emniyet Müdürlüğü
#uyuşturucu
32 dakika önce
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