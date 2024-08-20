Sosyal medyada Peygamber Efendimiz'e hakaret eden kadın suç makinesi çıktı

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden “sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, allahınızı, kitabınızı, o arap peygamberinizi s.... atarım:)” şeklinde ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan

Samira Beyza Gürkan