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Gündem Pınar Gültekini vahşice katleden Cemal Avcının eşi boşanma davası açtı
MUĞLA

Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i hunharca katleden Cemal Metin Avcı'nın, eşi Eda Avcı, avukatı aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma davası için dilekçe verdirdiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Pınar'ın katiline eşi boşanma davası açtı.
Pınar'ın katiline eşi boşanma davası açtı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin(27), 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı (32) ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilmişti.

Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar taşıdı
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Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar taşıdı
Mığla'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi ilk olarak Hizan Merkez Camii'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Pınar Gültekin'in tabutu kadınlar tarafından taşındı.

Yanmış cesedi bulunmuştu

Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Şüpheli Cemal Metin Avcı ise, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Pınar Gültekin'in katleden Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edilmişti.

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Zanlı ifadelerine önceden çalıştı mı?
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Epözdemir, soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.
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Bu doğrultuda bugün dilekçe vermek için adliyeye geldiğini aktaran Epözdemir, Şüphelinin ifadelerinin belletilmiş olması dikkati çekiyor. Biz, savcılığa müracaatımızda, cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarını ve cep telefonu sinyal lokasyonlarını istedik. Ayrıca zanlıya olay yerinde keşif yaptırılmasını talep ettik. ifadesini kullandı.
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Epözdemir, ​zanlının ifadelerinin önceden çalışılmış olduğunu iddia e​tti.
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Bu vahşi cinayetin önceden tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Şüphelinin ifadeleriyle ilgili de itirazlarımızı yaptık. Tüm güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izi incelemelerini de talep ettik. Dosyadaki gizlilik ve kısıtlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmayı da istedik. Tasarlayarak, vahşice, önceden planlanmış şekilde cinayetin işlendiği kanaatindeyiz. Henüz otopsi raporları gelmedi. Eylül ayında çıkmasını bekliyoruz. İstediğimiz belge ve raporlar geldikten sonra durumu net olarak ortaya koyacağız.
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Epözdemir, olaya ilişkin iddianamenin de kısa sürede hazırlanmasını beklediklerini dile getirdi.
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Zanlı ifadelerine önceden çalıştı mı?
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, soruşturmanın genişletilmesi istemiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Epözdemir, zanlının ifadelerinin önceden çalışılmış olduğunu iddia etti.

Boşanma dilekçesini Aile Mahkemesi'ne teslim etti

Öte yandan Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın (28) olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlar ile ayakta duran kadın, Avcı'dan boşanmak için avukatı Doğukan Uzakgiden'e vekalet verdi. Avukat Uzakgiden'in bugün Muğla Adliyesi'ne gelerek boşanma dilekçesini Aile Mahkemesi'ne teslim ettiği ifade edildi.

  • Avukat Doğukan geçen pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır" ifadesinde bulunmuştu.

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