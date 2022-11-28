Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın taziye mesajına da yer verildi.
Mesajda “Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.
ŞEHİT ATEŞİ ARNAVUTKÖY'E DÜŞTÜ
Şehidin İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki evi Türk bayrakları ile donatıldı.
TEMMUZDA DÜĞÜN YAPACAKTI
25 yaşındaki şehidin nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğünlerini yapmayı planladıkları öğrenildi.
Şehidin naaşı çarşamba günü düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.