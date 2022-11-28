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ANKARA

Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit hastanede şehit oldu. 25 yaşındaki şehidin nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğünlerini yapmayı planladıkları öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit oldu
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit.

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın taziye mesajına da yer verildi.

Mesajda “Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİT ATEŞİ ARNAVUTKÖY'E DÜŞTÜ

Şehidin İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki evi Türk bayrakları ile donatıldı.

DHA

TEMMUZDA DÜĞÜN YAPACAKTI

25 yaşındaki şehidin nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğünlerini yapmayı planladıkları öğrenildi.

DHA

Şehidin naaşı çarşamba günü düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

DHA
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