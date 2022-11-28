Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit oldu

Ekonomi

Asgari ücrette takvim belirleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri için TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akkol ile bir araya gelecek.