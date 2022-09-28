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KOCAELİ

Piyasa değeri 2 milyon TL olan cep telefonları çalındı

Kocaeli’de bir iş yerinden piyasa değeri 2 milyon 450 bin TL olan 119 akıllı cep telefonu çalındı. Olaya ilişkin 4 şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 25 Eylül’de Çayırova’da bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden piyasa değeri 2 milyon 250 bin TL olan 119 akıllı cep telefonu çalındı.

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Haber Merkezi İHA
Piyasa değeri 2 milyon TL olan cep telefonları çalındı
Kocaeli

Kocaeli’de bir iş yerinden piyasa değeri 2 milyon 450 bin TL olan 119 akıllı cep telefonu çalındı. Olaya ilişkin 4 şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 25 Eylül’de Çayırova’da bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden piyasa değeri 2 milyon 250 bin TL olan 119 akıllı cep telefonu çalındı. İş yeri yetkililerinin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan şüphelilerin M.F.Y., R.K., M.T. ve F.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda düşük fiyattan satılan 19 telefona İstanbul’da el konulurken, 100’ü ise satılmadan ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin iş yerinin camını kırarak içeri girdiği, ardından poşete koyduğu telefonları çaldığı anlar yer aldı.

Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti
FOTOĞRAF 6
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Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti.

Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi.
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Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde \"Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin\" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi.
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Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.
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Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, \"Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış.
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Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış\" diye konuştu.
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Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, \"Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım\" dedi.
Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Hırsızdan şikayetçi olan ev sahibi Levent Karademir (40), "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi.

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