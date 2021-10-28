​PKK DEAŞ’a yol verdi ​

Türkiye’nin Suriye’de yeni operasyon sinyali vermesiyle yeniden terör örgütü PKK yeniden DEAŞ kartını açtı. Bir yandan ‘DEAŞ yeniden hortladı’ propagandası yapan PKK, diğer yandan ‘terörist’ diye yıllardır Hol Kampı’nda tuttuğu DEAŞ’lıları para karşılığında serbest bırakmaya başladı. Ekim ayının ortasından bu yana 69’dan fazla grup kamptan ayrıldı. Eylül ayının sonunda ise DEAŞ’lı olduğu iddia edilen 100 grup kamptan gönderildi. Ancak serbest bırakılanların bazılarının, DEAŞ yeniden canlandı propagandası yapmak için operasyonlarla yeniden gözaltına alındığı belirtiliyor.

DÜNYA PKK’ya operasyon ABD’yi rahatsız etti

BİZ OLMAZSAK ONLAR GELECEK

Kendi bıraktığı teröristleri yeniden alan örgüt, bunan paralel olarak ‘Türkiye’nin olası bir müdahalesi DEAŞ’ı güçlendirir yaygarasında bulunuyor. PYD’nin sözde yöneticisi İlham Ahmed, ABD’li yetkililer ile yaptığı görüşmelerde Türkiye ve Suriye muhalefetinin gerçekleştirdiği operasyonların PKK’nın terörle mücadeledeki görevlerini baltaladığını ileri sürdü. Ahmed, DEAŞ’ın geri dönmemesi için onların varlığına ihtiyaç duyulduğunu iddia etti. Batı medyası da PKK’nın yalanlarına destek veren haberler üretmeye başladı. İngiliz The Guardian gazetesi PKK’nın bölgedeki rolü ve faaliyetlerine ilişkin bir haber dosyası hazırladı.

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YİNE AYNI İDDİA

Haberde, DEAŞ’ın saflarını yeniden pekiştirmeye başladığı ve bunun bölge için yeni bir tehdit oluşturabileceği iddiasına yer verildi. PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani, “Deyrezor’da, Irak’ta Anbar vilayetinde ve Hmeimim dağlarında DEAŞ’ın koordineli bir varlığı var” iddiasında bulundu.

Teröristlerin maaşı ABD’den

ABD ile YPG/PKK, Irak sınırına binlerce silahlı unsur yerleştiriyor. ABD ile terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin Irak sınırında maaş bağladığı binlerce Arap unsurundan sınır gücü kurarken, Türkiye sınırı planları merak ediliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2017’nin sonlarında “DEAŞ’ın canlanmasını önlemek” gerekçesiyle Suriye’de sınır muhafız birlikleri kurma planlarını uygulamaya koymuş ancak Türkiye’nin diplomatik ve askeri baskılarıyla plan hayata geçememişti. Türkiye’nin Ocak 2018’de Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019’da Barış Pınarı Harekatı’nı yapması ABD ordusunun planlarını sekteye uğratmıştı.

AYLIK 230 DOLAR

ABD’nin fonladığı YPG/PKK, Irak sınırında Araplardan meydana gelen oluşum için 7 bin başvuru aldı. Aylık 230 dolar verilen Arap savaşçılardan binlercesi Irak sınırında El Cezire Muhafızları adı altında aktif hale getirildi.