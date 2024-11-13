MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır” dedi. TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, terörle mücadele konusunda açıklamalar yaptı. ABD başkanlık seçimlerini değerlendiren Bahçeli, “Biden'ın, içimizdeki sömürgeleşmiş işbirlikçileriyle dayanışma halinde Sayın Cumhurbaşkanımızı seçimle değiştirip devirme planları şimdi tuzla buz olmuştur. Allah'ın işine bakınız ki değişen ve devrilen, akli melekelerinin dahi kendisini terk ettiği Biden'dan başkası değildir. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır, düşüp de kalkamayan Biden ve Harris'tir. Trump’ın ilk döneminden farklı bir profil sergilemesi, dostluk ve müttefiklik hukukunun doğasına müzahir hareket etmesi iki ülkenin de müşterek hayrınadır” diye konuştu.





MİLLİ BEKA MESELESİ

Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın, huzurun yüzyılı olacağını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti: “Ülkemizin terör kamburundan kurtulması muhtemel değil, muhakkak bir akıbettir. Terör ve bölücülük sorunuyla daha fazla yaşamamız, böylesi bir kanlı külfete daha çok katlanmamız imkansızdır. Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için emniyetli bir alan kalmamıştır. Terör örgütünü kaynağında imha etmek, bölücülüğün yuvalandığı siyasi ve sivil toplum kolonlarını kesmek, milli beka meselesidir.”





SİLAH VARSA SİYASET YOKTUR

“Hem siyaset alanında boy gösterip hem de silahlı teröristlere sırt dayamak başı ezilmesi gereken gayrimeşru ve gayrihukuki menfur bir çelişkidir. Bu vahim çelişkinin yörüngesine sabitlenip hıyaneti gerekçelendirmeye, hatta demokrasi ve milli irade kavramlarını silah gibi kullanmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Silah varsa siyaset yoktur.”





BAŞIMIZI KUMA GÖMMEYİZ

“Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş, vatan tehdit altındayken, milli güvenlik duvarlarımız hain akınlarla sallanıyorken, oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma ve aşağılanma halidir. Böyle bir şeyi de tamamen reddediyoruz. Terörün bitmesi milli ülküdür. Bu ülkü, siyasi namus simgemizdir.”





Lafları boş eserleri yok!

CHP’li belediyelerdeki konser krizlerine değinen Bahçeli, “Neymiş, bir sanatçıya ödenen para 69 milyon lira değil de 45 milyon liraymış. Bu kafa normal bir kafa değildir. Suçluların telaşıyla kıvrananların şifreli özrü kabahatlerinden büyüktür. Haydi halkımızdan utanmadınız, be hey densizler, be hey sonradan görmeler Allah'tan da mı korkmadınız? Belediye başkanlarının işi gücü bırakıp bugünden cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları, anketlerin palavralarıyla caka satmaları en başta İstanbul ve Ankara'ya nankörlük, kendi adlarına da namertliktir. Lafları boş, siyasetleri kof, karınları tok, eserleri yoktur. Milletimiz, bu yeteneksiz, iş bilmez, adap bilmez, vefa bilmez kifayetsiz muhterislere muhtaç ve mecbur olamaz, olmamalıdır” diye konuştu.











