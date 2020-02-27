PKK oğluma 2 yıl işkence yaptı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi sonrası oğluna kavuşan Muhteber Birlik yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Müjdeli haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aldığını açıklayan Birlik, “Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimizin eksikliğini göstermesin. Cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu’dan Allah razı olsun. 6 yıldır dertten hastayım. Rahat bir uykum yoktu” dedi.

FİLMLERİ ARATMAYACAK KAÇIŞ

Veysi’nin filmleri aratmayacak bir planla terör örgütünden kaçtığı ortaya çıktı. Bulduğu bir telefonla ağabeyi Behçet Birlik’e mesaj gönderen Veysi, kaçmak istediğini söyledi. Durumun emniyet güçlerine iletilmesi üzerine harekete geçildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli subay ve astsubayların yönlendirmesi sayesinde 3 gün önce Haseki’deki PKK kampından kaçan Veysi, Kamışlı’ya gitti. Hava kararınca harekete geçen Veysi, Nusaybin sınır karakoluna gelerek teslim oldu. Anne Muhteber Birlik’e müjdeli haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bizzat kendisi verdi. Anne Birlik’i arayan bakan Soylu, “Gözün aydın Veysi geldi. Az önce karakola teslim oldu. İnşallah düğününü ben yapacağım. Evlendireceğim onu. Çocuğun senin artık” dedi. Örgütün Suriye’deki kamplarına kaçırıldığı tespit edilen Veysi, PKK’dan kaçmak için farklı zamanlarda 3 defa kaçma girişiminde bulundu. Kaçma denemelerinde yakalanan Veysi, 2 yıl boyunca PKK’nın Haseke’de bulunan yer altı zindanlarına hapsedildi ve burada işkence gördü. PKK’lı teröristlerce Veysi’nin sol kolu eritilmiş plastik ve naylon dökülerek yakıldı. Örgütün sürekli denetiminde tutulan Veysi, yerel halktan bir kişiye para karşılığı aldırdığı telefonundaki sosyal medya uygulaması üzerinden ağabeyi Behçet Birlik ile irtibata geçti. Son olarak 1 hafta önce annesinin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki eyleme katıldığını öğrenen Veysi PKK’dan kaçmak için harekete geçti.

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ÇOĞU KAÇMAK İSTİYOR

Veysi, ifadesinde terör örgütünün içine düştüğü durumu da gözler önüne serdi. Kobani olaylarının yaşandığı dönemde kandırılarak PKK’ya katılan ya da kaçırılan teröristlerin çoğunluğunun kaçmak için çare aradığını söyledi. Terör örgütünün Haseke’deki zindanlarında tutsak edip ve zincire vurulanların çoğunun örgütten kaçmak için teşebbüste bulunanlar olduğu da Veysi’nin ifadelerine yansıdı.

İki aile daha eyleme katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine iki aile daha katıldı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 177’nci gününde sürüyor. Şanlıurfa’dan gelen baba Halil ve anne İslim Çiftçi ile Niğde’den ağabeyi için gelen Raife Taşdelen de evlat nöbetinde yer almaya başladı.

Oyun salonuna gideceğiz demişler

Veysi’nin nasıl öğüt tarafından kaçırıldığı da ortaya çıktı. Ağabey Behçet Birlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ne yapılan başvuruda Veysi’nin kaybolmasına neden olanların en son görüldüğü iki arkadaşının olduğunu yazdıklarını ifade etti. Olayın CİMER’e yansıması üzerine emniyet birimleri harekete geçti ve Veysi’nin yanındaki iki arkadaşını gözaltına aldı. İki şüphelinin alınan ifadesiyle Veysi’nin nasıl kaçırıldığı da ortaya çıktı. “Oyun salonuna gideceğiz” diyerek kandırdıkları Veysi’yi bir eve hapseden, ellerini bağlayıp ağzını bantlayan iki şüpheliyi arayanların “Çocuğu aldınız mı?”, şüphelilerin de “Tamamdır” yanıtını verdiği tespit edildi. Şüpheliler 5 gün boyunca tutsak ettikleri Veysi’nin, İstanbul’dan Diyarbakır’a, buradan da PKK’nın Suriye’deki kamplarına götürüldüğünü itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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5 PKK’lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda; Devrim Amed kod adlı Hüseyin Akdoğan, Çektari Çiyayi kod adlı Mehmet Emin Alkan, Hevijyan koda adlı Halise Alptekin, Akif Kızıl kod adlı Ömer Bağcı isimli örgüt mensupları Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda, “Rojda Delila” kod adlı terörist Mukaddes Çiftçi ise Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan Çektari Çiyayi kod adlı Mehmet Emin Alkan’ın ailesinin Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu öğrenildi. Son teslim olanlar ile birlikte bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 48’e yükseldi.