Gündem PKK terör örgütü eriyor 2 terörist daha teslim oldu
ANKARA

PKK terör örgütü eriyor: 2 terörist daha teslim oldu

PKK terör örgütü eriyor: 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 31'e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden 2 örgüt mensubunun, bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

İki ayda 31 terörist teslim oldu

2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

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