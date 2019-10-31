PKK ve FETÖ tiyatrosu

FETÖ’ye müzahir sosyal medya hesaplarından Kocaeli/Gebze M Tipi Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu önünde ağlayan bir çocuğun görüntüleri yayınlanarak “Cezaevi yönetimi annesi ile görüşmesine izin vermedi” iddiasında bulunuldu. Ancak videonun tam bir algı operasyonu çıktı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre çocuğun annesi Halise Gülüstan Diken Akbaba, FETÖ’den değil PKK’nın gençlik yapılanması DYG soruşturması kapsamında cezaevinde. Ancak algı operasyonu bununla da sınırlı değil. Çocuk ‘resmi tatillerde çocukların görüşe kabul edilmediğini’ bilmesine rağmen çocuğu cezaevine getirip bu görüntülerin doğmasına sebep oldu.